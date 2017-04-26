Арест украинскому журналисту Сущенко продлен до июля

Лефортовский суд Москвы продлили арест журналисту "Укринформа" Роману Сущенко на 2 месяца - до 30 июня.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Сущенко на два месяца, то есть до 30 июня 2017 года", – огласила свое решение судья Маргарита Котова в среду.

Таким образом суд отклонил просьбу адвоката Марка Фейгина об изменении его подзащитному меры пресечения на домашний арест, который он мог бы отбывать в гостевом доме посольства Украины в Москве.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело Сущенко имеет гриф "совершенно секретно".

Перед началом рассмотрения обвиняемый и его защита просили оставить заседание открытым, так как никакие сведения, составляющие гостайну, при продлении меры пресечения никогда не обсуждаются.

"Мы разбираемся только с вопросом о продлении срока содержания под стражей, содержания дела это никак не касается. Никакие вопросы, касающиеся сути обвинения, ранее ни разу не обсуждались", – отметил Фейгин, который также просил разрешить съемку процесса.

Напомним, 2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании 30 сентября в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, который приехал туда по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР Минобороны Украины".

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.

25 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко на три месяца.