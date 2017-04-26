Прокуратура назвала причину гибели военных на Чугуевском полигоне

По предварительной информации, возле них разорвался снаряд

Двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады, погибшие во время учебных стрельб на полигоне в Чугуеве Харьковской области, получили осколочные ранения.

Об этом рассказал первый заместитель военного прокурора сил АТО подполковник Виталий Панченко, передает Укринформ.

"Во время учений с использованием боевых машин БМП-1 констатирован факт смерти двух военнослужащих по контракту. У обоих обнаружены осколочные ранения", - отметил Панченко.

По его словам, причина смерти еще устанавливается.

"Предварительно, возле военнослужащих разорвался снаряд", - сообщил Панченко.

На месте события работает следственно-оперативная группа военной прокуратуры Харьковского гарнизона, сотрудники Харьковского зонального отдела военной службы правопорядка, судебные эксперты.

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Сейчас рассматриваются две версии произошедшего: нарушение правил обращения с оружием, что повлекло тяжкие последствия, и халатность командного состава во время проведения учений.

Напомним, 13 апреля в зоне проведения АТО в воинских частях на донецком и мариупольском направлении погибли двое военнослужащих из-за неосторожного обращения с оружием.