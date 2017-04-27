Безвизовый режим для украинцев будет введен 11 июня

Европарламент подтвердил 11 июня в качестве даты ввода безвизового режима для путешествий украинских граждан в страны ЕС.
Об этом заявил в четверг председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, сообщает Укринформ.
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"Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины", - заявил Росати, отметив, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС.
Напомним, послы ЕС одобрили безвиз для Украины.