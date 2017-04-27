В Киеве хотят расширить диапазон доступных лекарств

С 1 апреля правительственной программой по возмещению стоимости лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа "Доступные лекарства" воспользовались около 48 тыс. жителей Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на данные КП "Фармация".
Средняя стоимость одного препарата составляет 40 грн. Наибольшим спросом пользуются препараты для лечения гипертонической болезни.
Согласно данным КГГА, в Киеве в программе реимбурсации принимают участие 55 аптек.
Первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис заявил, что власти хотят расширить диапазон лекарств за счет спонсоров.
"Конечно, в некоторых случаях лекарства, которые входят в программу "Доступные лекарства", являются не самыми современными. Расширение спектра лекарственных препаратов произойдет за счет импортных лекарств, если найдутся инвесторы. К сожалению, на данный момент нет спонсоров, которые могли бы помочь в этом", - сказал он.
Напомним, перечень "Доступных лекарств" пополнят препараты, которые можно назначать детям.