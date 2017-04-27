В следующем году общественным активистам придется сдавать электронные декларации

"Сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии необходимо подавать, начиная с 30 марта 2017 года. Декларацией должен быть охвачен период с 30 марта 2017 по 31 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязанность представления электронной деклараций с 1 января 2018 года в результате вступления в силу Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц" распространено на ряд лиц.

Так, это касается физлиц, входящих в состав набсовета госбанка, госпредприятия или госорганизации, имеющей целью получение прибыли, конкурсных комиссий, образованных в соответствии с Законом Украины "О государственной службе", Законом Украины "О службе в органах местного самоуправления", Общественного совета добродетели, образованного в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Кроме того, это касается лиц, входящих в состав общественных советов, советов общественного контроля, образованных при госорганах и участвующих в подготовке решений по кадровым вопросам, подготовке, мониторинге, оценке выполнения антикоррупционных программ.

Напомним, НАПК оценит действия министров, взявших Мартыненко на поруки.