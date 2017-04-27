"Урядовый курьер" опубликовал постановление об отмене абонплаты за газ

"Урядовый курьер" опубликовал официальное постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг об отмене абонплаты за газ. С публикацией можно ознакомиться на сайте издания.

"Этим постановлением НКРЕКП отменил 46 своих постановлений, устанавливающих тарифы на услуги транспортировки природного газа для потребителей Украины для точек входа и точек выхода для ПАО "Укртрансгаз" и региональных облгазов, принятых 28 марта 2017", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НКРЭКУ разработала проект национализации облгазов

Постановление НКРЭКУ вступает в силу 28 апреля 2017 года.

Напомним, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе и населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По мнению некоторых экспертов, новая методика расчета приведет к росту значения абонплаты для тех категорий потребителей, которые пользуются газовыми плитами и не имеют счетчиков, а также она позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

10 апреля НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за газ.