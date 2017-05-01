В Харькове на площади Конституции прошел первомайский митинг "Мир, труд, май".
Были красные флаги, большинство митинговавших - пенсионеры, пишет в Twitter StudMedia.
"На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", - говорится в сообщении.
Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы - пустили их только под украинскими флагами.
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Кроме того, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста.
А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах "ХНР".
Одному з демонстрантів на першотравневій демонстрації біля ІстМузею порвали плакат.Поліція відвела його в автобус.Відео: pic.twitter.com/Z8dPvG9CyL— Громадське Харків (@Hromadske_kh) May 1, 2017
Фото: twitter.com/StudMedia