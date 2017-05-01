Без конфликтов не обошлось

В Харькове на площади Конституции прошел первомайский митинг "Мир, труд, май".

Были красные флаги, большинство митинговавших - пенсионеры, пишет в Twitter StudMedia.

"На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы - пустили их только под украинскими флагами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в Киеве отмечали 1 мая

Кроме того, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста.

А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах "ХНР".

Одному з демонстрантів на першотравневій демонстрації біля ІстМузею порвали плакат.Поліція відвела його в автобус.Відео: pic.twitter.com/Z8dPvG9CyL — Громадське Харків (@Hromadske_kh) May 1, 2017























Фото: twitter.com/StudMedia