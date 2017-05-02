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Главная » Страна » Видео АТО: Боевики обстреляли наши позиции под Марьинкой из зениток и БМП
<span class="label red">Видео</span> АТО: Боевики обстреляли наши позиции под Марьинкой из зениток и БМП
Фото: Пресс-центр АТО
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: Боевики обстреляли наши позиции под Марьинкой из зениток и БМП

Четверо наших бойцов получили ранения

02.05.17 104
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Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки враг 55 раз открывал огонь по опорным пунктам наших бойцов. За минувшие сутки четверо военнослужащих Вооруженных cил Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении по позициям вблизи Павлополя враг бил из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам около Марьинки. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг накрывал позиции неподалеку Гнутово. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а вооружение БМП, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитникам Водяного. Из гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям сил АТО в районах населенных пунктов Талаковка, Широкино, а из пулеметов больших калибров - вблизи Новотроицкого. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении, огнем из минометов калибра120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции около Луганского. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Авдеевки. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Верхнеторецком, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородского, Майорская Зайцев и шахты "Бутовка".

На луганском направлении из автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по опорным пунктам у Новозвановки. Автоматические гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям вблизи населенных пунктов Валуйское, Крымское, Малиновое, станица Луганска.

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