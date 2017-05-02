В России опровергают смерть украинского политзаключенного Артура Панова

В ростовском СИЗО опровергли информацию о смерти украинца Артура Панова. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону.
"Мы связались с российскими органами власти. В УФСИН и в СИЗО сказали, что Панов жив и здоров", - сказал дипломат.
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Ранее СМИ сообщили, что 29 апреля в ростовском следственном изоляторе скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в подготовке террористического акта в России.