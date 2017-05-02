Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе задержали группу местных жителей по подозрению в подготовке терактов, диверсий и провокаций. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители Одессы перешли на усиленный режим патрулирования. На улицах города работают более 2000 сотрудников правоохранительных органов.