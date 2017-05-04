Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Цена жизни. Лекарства против ВИЧ и гепатита С становятся доступными для украинцев
Цена жизни. Лекарства против ВИЧ и гепатита С становятся доступными для украинцев
Фото: Владимир Суворов / L!FE

Цена жизни. Лекарства против ВИЧ и гепатита С становятся доступными для украинцев

Удешевление лекарств может переломить тренд роста в Украине социально опасных болезней

Евгений Гордейчик - 04.05.17 388
0000

Как следует из отчёта общественной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", в этом году в Украине цены на значительную часть препаратов, используемых для лечения ВИЧ и гепатита С, упали более чем в два раза. По оценкам организации, это позволит бюджету сэкономить около 19,2 млн грн.

Препарат или комбинация Стоимость месячного курса
лечения в 2016 г., грн
 Стоимость месячного курса
лечения в 2016 г., грн
 Снижение цены
ВИЧ/СПИД      
Тенофовир/эмтрицитабин/эфавиренз 740 370 2 раза
Абакавир/лавимудин 766 255 3 раза
Абакавир 618 306 2 раза
Гепатит С      
Софосбувир 12,8 тыс. 6.4 тыс. 2 раза

Как поясняет эксперт по правовым вопросам и интеллектуальной собственности "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД" Сергей Кондратюк, удешевление лекарств для лечения ВИЧ и гепатита С стало возможным благодаря реформам Минздрава и давлению пациентских организаций на фармацевтические компании.

Ещё в 2015 году Минздрав передал проведение тендеров на закупки препаратов для лечения ВИЧ Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). За счёт того, что ЮНИСЕФ закупает у производителей лекарства против ВИЧ для всего мира сотнями миллионов доз, международная структура получает у производителей более низкие цены, чем локальные агенты. На цене препаратов сказалась и ликвидация коррупционной маржи фармдистрибьюторов, связанных с чиновниками, которая в ряде случаев достигала 40%. Так, в 2015-м бюджет на закупки препаратов для лечения рака, гемофилии, гепатита, ВИЧ и вакцин в долларовом эквиваленте уменьшился на 13%. Но количество купленных на эти деньги доз препаратов, по сравнению с 2014 годом, возросло на 55%, до 225 млн.

Кроме того, чиновники Минздрава вместе с общественными организациями "надавили" на фармконцерны, реализующие в Украине защищённые патентами препараты. Благодаря чему удалось убедить фармбизнес отказаться от защиты своей интеллектуальной собственности и разрешить доступ на отечественный рынок лекарств с тем же действующим веществом, но произведённых в Индии. Цена на так называемые оригинальные препараты, которые производят разработавшие их фармкомпании, обычно в разы выше, чем на лекарства, не защищенные патентами, которые выпускают независимые от разработчика препарата компании.

Так, в этом году концерн ViiV Healthcare объявил о расширении лицензионного соглашения с индийскими фармпроизводителями для облегчения доступа украинских пациентов к долутегравиру ­­– одному из новейших средств для лечения ВИЧ. Украина получит возможность закупать это лекарство и у индийских заводов, продукция которых гораздо дешевле, чем оригинальные препараты, хотя действует точно так же. О добровольном отказе от патентных ограничений на ряд препаратов для лечения ВИЧ объявили концерны Glaxosmithkline и MSD.

Что дальше?

По данным Минздрава, в стране 130 тыс. ВИЧ-инфицированных людей. Но в ООН считают, что в Украине их 220 тыс.

Существенное снижение цен на лекарства наряду с увеличением финансирования программ по борьбе с опасными заболеваниями позволит охватить лечением значительно больше людей, чем в прошлые годы. Так, в госбюджете-2017 на лечение ВИЧ заложено 852 млн грн, что в 2,3 раза больше, чем в 2016 году. По оценкам "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД", это позволит провести лечение за счёт бюджета более 100 тыс. пациентов. На лечение вирусных гепатитов депутаты согласились выделить 136 млн грн, что на 9% больше, чем в прошлом году. Этих средств хватит на лечение 5,5 тыс. пациентов.

Кроме того, в 2017 году государство впервые решило выделить средства на финансирование заместительной терапии для лиц, злоупотребляющих инъекционными наркотиками. На эти цели направили 16,9 млн грн. Этого хватит на годовое лечение 11 тыс. пациентов. Постановка на медицинский учёт употребляющих инъекционные наркотики людей позволит начать их лечение и предотвратит дальнейшее распространение инфекции.

В лечении ВИЧ и гепатита С Украине помогают и международные доноры. "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" в прошлом году потратила на социально опасные болезни почти 400 млн грн донорских средств, что позволило охватить терапией более 54 тыс. ВИЧ-положительных пациентов.

Доноры намерены и дальше оказывать поддержку нашей стране. Так, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и малярией решил продолжить финансирование программы по противодействию этим болезням и выделить Украине около $120 млн на 2018-2020 годы. Кроме того, в этом году правительство Соединённых Штатов в рамках плана президента США для оказания помощи в борьбе против ВИЧ/СПИДа выделит Украине $37,5 млн.

В мае прошлого года Верховная Рада приняла изменения в Закон "О лекарственных средствах", упростив регистрацию лекарств, которые уже зарегистрированы в странах со строгой регуляторной политикой (США, Швейцария, Япония, Австралия, Канада, ЕС). Зарегистрированные в этих странах лекарства могут быть зарегистрированы в Украине по упрощённой процедуре за 17 рабочих дней. Регистрация происходит на основании ограниченного перечня документов и без дублирования проверок условий со стороны украинского регулятора. Стандартная же процедура регистрации может длиться более года.

Упрощение регистрационной процедуры подогреет интерес к украинскому фармрынку, что вызовет рост конкуренции между производителями лекарств и дальнейшее снижение цен. К примеру, индийская фармкомпания Aurobindo Pharma в этом году заинтересовалась поставками в Украину комбинации абакавира и ламивудина (широкоприменимой в терапии ВИЧ), недавно зарегистрированной Aurobindo в США.

Зачем нам это?

Удешевление лекарств для лечения ВИЧ и гепатита С стало возможным благодаря реформам Минздрава и давлению на фармкомпании

Сегодня в Украине одна из самых тяжёлых ситуаций с эпидемией ВИЧ в Европе.

Так, по данным Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава, за первое полугодие 2016 года взято на учёт 7,6 тыс. ВИЧ-инфицированных пациентов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (7453 человека). Особенно тяжёлая ситуация в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Черкасской областях и Киеве. В целом же, по данным Минздрава, в стране 130 тыс. ВИЧ-инфицированных людей. Но в ООН считают, что в Украине живёт 220 тыс. ВИЧ-инфицированных - многие просто не знают о своём диагнозе или боятся обращаться к врачам.

Кроме того, по оценке главного инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, около 12% взрослого населения страны заражено вирусом гепатита С, а 9% нуждаются в лечении. По данным Минздрава, неотложное лечение необходимо 48 тыс. человек с поздними стадиями заболевания.

Удешевление лекарств может переломить опасный тренд роста в Украине социально опасных болезней. У нас есть все шансы продвинуться в борьбе со СПИДом до уровня стран Восточной Европы. И это станет одним из факторов, которые заставят Европу смотреть на украинцев как на равных.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , , ,
Читайте по теме
Минздрав засекретил данные о закупках лекарств от ВИЧ/СПИДаВ России разрешат усыновление ВИЧ - инифицированнымиВ Киеве хотят расширить диапазон доступных лекарств

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 4951
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3551
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 7629
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2513
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5448
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1161
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1611
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1744
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1921
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 3739
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 18450 / 37651
  2. По пути "Евровидения". Как Киев готовится к встрече гостей песенного конкурса 2274 / 2493
  3. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 1902 / 2188
  4. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 1632 / 2980
  5. Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище 1492 / 1555
  6. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 1433 / 3911
  7. В Киеве нашли древнеегипетскую мумию 1395 / 1598
  8. Умер один из старейших актеров мира 1372 / 1554
  9. Памятник Бернесу исчез. Обнаружено его отсутствие, - Нацполиция 1243 / 1395
  10. Порошенко: Собственники конфискованных средств режима Януковича так и не объявились 1180 / 1308
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 57 / 37651
  2. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 27 / 2188
  3. Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище 5 / 1555
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5 / 3911
  5. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 5 / 2980
  6. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 5 / 961
  7. Анархия высокоразвитых. Есть ли жизнь после иерархии 5 / 566
  8. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 5 / 7629
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 4 / 44305
  10. В Киеве началась установка "умных" подземных мусорных баков 4 / 881
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.