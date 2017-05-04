Цена жизни. Лекарства против ВИЧ и гепатита С становятся доступными для украинцев

Как следует из отчёта общественной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", в этом году в Украине цены на значительную часть препаратов, используемых для лечения ВИЧ и гепатита С, упали более чем в два раза. По оценкам организации, это позволит бюджету сэкономить около 19,2 млн грн.

Препарат или комбинация Стоимость месячного курса

лечения в 2016 г., грн

Стоимость месячного курса

лечения в 2016 г., грн

Снижение цены ВИЧ/СПИД Тенофовир/эмтрицитабин/эфавиренз 740 370 2 раза Абакавир/лавимудин 766 255 3 раза Абакавир 618 306 2 раза Гепатит С Софосбувир 12,8 тыс. 6.4 тыс. 2 раза

Как поясняет эксперт по правовым вопросам и интеллектуальной собственности "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД" Сергей Кондратюк, удешевление лекарств для лечения ВИЧ и гепатита С стало возможным благодаря реформам Минздрава и давлению пациентских организаций на фармацевтические компании.

Ещё в 2015 году Минздрав передал проведение тендеров на закупки препаратов для лечения ВИЧ Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). За счёт того, что ЮНИСЕФ закупает у производителей лекарства против ВИЧ для всего мира сотнями миллионов доз, международная структура получает у производителей более низкие цены, чем локальные агенты. На цене препаратов сказалась и ликвидация коррупционной маржи фармдистрибьюторов, связанных с чиновниками, которая в ряде случаев достигала 40%. Так, в 2015-м бюджет на закупки препаратов для лечения рака, гемофилии, гепатита, ВИЧ и вакцин в долларовом эквиваленте уменьшился на 13%. Но количество купленных на эти деньги доз препаратов, по сравнению с 2014 годом, возросло на 55%, до 225 млн.

Кроме того, чиновники Минздрава вместе с общественными организациями "надавили" на фармконцерны, реализующие в Украине защищённые патентами препараты. Благодаря чему удалось убедить фармбизнес отказаться от защиты своей интеллектуальной собственности и разрешить доступ на отечественный рынок лекарств с тем же действующим веществом, но произведённых в Индии. Цена на так называемые оригинальные препараты, которые производят разработавшие их фармкомпании, обычно в разы выше, чем на лекарства, не защищенные патентами, которые выпускают независимые от разработчика препарата компании.

Так, в этом году концерн ViiV Healthcare объявил о расширении лицензионного соглашения с индийскими фармпроизводителями для облегчения доступа украинских пациентов к долутегравиру ­­– одному из новейших средств для лечения ВИЧ. Украина получит возможность закупать это лекарство и у индийских заводов, продукция которых гораздо дешевле, чем оригинальные препараты, хотя действует точно так же. О добровольном отказе от патентных ограничений на ряд препаратов для лечения ВИЧ объявили концерны Glaxosmithkline и MSD.

Что дальше?

По данным Минздрава, в стране 130 тыс. ВИЧ-инфицированных людей. Но в ООН считают, что в Украине их 220 тыс.

Существенное снижение цен на лекарства наряду с увеличением финансирования программ по борьбе с опасными заболеваниями позволит охватить лечением значительно больше людей, чем в прошлые годы. Так, в госбюджете-2017 на лечение ВИЧ заложено 852 млн грн, что в 2,3 раза больше, чем в 2016 году. По оценкам "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД", это позволит провести лечение за счёт бюджета более 100 тыс. пациентов. На лечение вирусных гепатитов депутаты согласились выделить 136 млн грн, что на 9% больше, чем в прошлом году. Этих средств хватит на лечение 5,5 тыс. пациентов.

Кроме того, в 2017 году государство впервые решило выделить средства на финансирование заместительной терапии для лиц, злоупотребляющих инъекционными наркотиками. На эти цели направили 16,9 млн грн. Этого хватит на годовое лечение 11 тыс. пациентов. Постановка на медицинский учёт употребляющих инъекционные наркотики людей позволит начать их лечение и предотвратит дальнейшее распространение инфекции.

В лечении ВИЧ и гепатита С Украине помогают и международные доноры. "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" в прошлом году потратила на социально опасные болезни почти 400 млн грн донорских средств, что позволило охватить терапией более 54 тыс. ВИЧ-положительных пациентов.

Доноры намерены и дальше оказывать поддержку нашей стране. Так, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и малярией решил продолжить финансирование программы по противодействию этим болезням и выделить Украине около $120 млн на 2018-2020 годы. Кроме того, в этом году правительство Соединённых Штатов в рамках плана президента США для оказания помощи в борьбе против ВИЧ/СПИДа выделит Украине $37,5 млн.

В мае прошлого года Верховная Рада приняла изменения в Закон "О лекарственных средствах", упростив регистрацию лекарств, которые уже зарегистрированы в странах со строгой регуляторной политикой (США, Швейцария, Япония, Австралия, Канада, ЕС). Зарегистрированные в этих странах лекарства могут быть зарегистрированы в Украине по упрощённой процедуре за 17 рабочих дней. Регистрация происходит на основании ограниченного перечня документов и без дублирования проверок условий со стороны украинского регулятора. Стандартная же процедура регистрации может длиться более года.

Упрощение регистрационной процедуры подогреет интерес к украинскому фармрынку, что вызовет рост конкуренции между производителями лекарств и дальнейшее снижение цен. К примеру, индийская фармкомпания Aurobindo Pharma в этом году заинтересовалась поставками в Украину комбинации абакавира и ламивудина (широкоприменимой в терапии ВИЧ), недавно зарегистрированной Aurobindo в США.

Зачем нам это?

Удешевление лекарств для лечения ВИЧ и гепатита С стало возможным благодаря реформам Минздрава и давлению на фармкомпании

Сегодня в Украине одна из самых тяжёлых ситуаций с эпидемией ВИЧ в Европе.

Так, по данным Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава, за первое полугодие 2016 года взято на учёт 7,6 тыс. ВИЧ-инфицированных пациентов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (7453 человека). Особенно тяжёлая ситуация в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Черкасской областях и Киеве. В целом же, по данным Минздрава, в стране 130 тыс. ВИЧ-инфицированных людей. Но в ООН считают, что в Украине живёт 220 тыс. ВИЧ-инфицированных - многие просто не знают о своём диагнозе или боятся обращаться к врачам.

Кроме того, по оценке главного инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, около 12% взрослого населения страны заражено вирусом гепатита С, а 9% нуждаются в лечении. По данным Минздрава, неотложное лечение необходимо 48 тыс. человек с поздними стадиями заболевания.

Удешевление лекарств может переломить опасный тренд роста в Украине социально опасных болезней. У нас есть все шансы продвинуться в борьбе со СПИДом до уровня стран Восточной Европы. И это станет одним из факторов, которые заставят Европу смотреть на украинцев как на равных.