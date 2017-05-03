Танкисты Украины впервые примут участие в танковом биатлоне НАТО

В соревнованиях будут участвовать танковые взводы из армий США, Германии, Австрии, Франции и Польши

Украинские танкисты с 7 по 12 мая впервые примут участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, который в этом году будет проводиться на одном из военных полигонов в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украину будет представлять танковый взвод из 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины под командованием капитана Романа Багаева. В прошлом году именно это подразделение во время всеармейских соревнований среди танковых взводов завоевало звание лучшего танкового взвода украинского войска.

Кроме Украины, в международных соревнованиях бронетанковых подразделений армий стран-членов НАТО The Strong Europe Tank Challenge примут участие танковые взводы из армий США, Германии, Австрии, Франции и Польши.

Военные ВСУ будут бороться за первенство на танках типа Т-64БВ, модернизированных харьковчанами.

Украинская команда будет выступать в составе танкового взвода по стандарту, принятому в армиях стран-членов НАТО — четыре основных танка и один запасной.

Основными "соперниками" украинских танкистов считаются традиционные фавориты этих соревнований — танкисты армии США (они будут выступать на танках типа "Абрамс — M1A2"), а также немецкие танкисты (они будут выступать на танках "Леопард — 2А6").

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Напомним, в 2016 году первое место на этих соревнованиях заняли немецкие танкисты, второе завоевали представители армии Дании, а третье место — польские военные.