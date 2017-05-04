Треть товаров в украинских магазинах не соответствует даже украинским нормам

По многим видам продукции, начиная от ламп и заканчивая горючим, есть нарушения

На рынке Украины около 20-30% отечественных и импортных товаров не соответствуют требованиям украинского законодательства.

Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа в интервью "УНИАН".

"Как минимум к 20-30% импортной и отечественной продукции есть большие вопросы с точки зрения соблюдения требований законодательства", - сказал он.

Лапа добавил, что в прошлом году ведомство возобновило рыночное наблюдение и контроль в части промышленной продукции, который заключается в отборе продукции на рынке, ее проверке, а затем, если продукция не соответствует требованиям украинского законодательства, изъятии ее с рынка.

"По многим видам продукции, начиная от ламп и заканчивая горючим, есть нарушения", - сказал он.

Всего, по словам Лапы, в прошлом году ведомство удовлетворило 45% жалоб потребителей. При этом, как добавил он, работа Госпродпотребслужбы была бы более эффективной, если бы потребители предоставляли всю необходимую информацию и подавали полный пакет документов при оформлении жалобы.

"Если есть какие-то подтверждающие документы - чеки, фотографии - надо их добавлять, потому что чем более обоснованными будут жалобы, тем больше вероятность того, что права потребителей будут защищены. Оформлять жалобу необходимо в соответствии с образцом", - добавил глава ведомства.

Напомним, в представительстве ЕС ответили, почему Евросоюз не признает украинские сертификаты качества.