На Евровидение нужно приходить заблаговременно, - организаторы

Об этом сообщает "UA. Перший".

Отмечается, что шоу стартуют в 22:00. Именно в это время начнется телевизионная запись или прямая трансляция. К этому моменту все зрители должны сидеть на своих местах.

"Также просим обратить внимание, что в МВЦ (Международный выставочный центр - ред.) на все время "Евровидения" действуют усиленные меры безопасности, предусматривающие прохождение через металлоискатели и рамки. Сама проверка билетов тоже занимает время. И заблаговременный приход позволит предотвратить очереди", - говорится в сообщении.

Посетители, которые придут раньше, смогут увидеть пре-шоу, которые пройдут на сцене до начала самого конкурса.

Напомним, в КГГА рассказали, какие документы брать с собой на Евровидение.