В Кабмине подсчитали, сколько будет стоить перепись населения Украины

В Кабинете министров Украины рассказали, сколько будет стоить перепись населения Украины. Необходимую сумму назвал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире Эспрессо.TV, передает РБК-Украина.

Розенко оценил перепись населения Украины в 1 млрд гривен, добавив, что перепись - это единственный инструмент, позволяющий получить 100-процентную картину уровня и качества жизни украинцев.

"Средства тратятся в первую очередь на работы тех людей, которые будут осуществлять физическую перепись. У нас сейчас современные технологии. Мы бы не хотели, чтобы они ходили с пачками бумаг, а использовали современные компьютеры", - сказал Розенко.

Ранее сообщалось, что численность наличного населения Украины (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО в Донбассе) по состоянию на 1 марта 2017 года составила 42 млн 541,6 тыс. человек.

Министр социальной политики Андрей Рева предложил перенести всеукраинскую перепись населения с 2020 года, как это планировалось ранее, на декабрь 2018 года.