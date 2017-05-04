В целом - более 100 человек, среди них Яценюк, Аваков, Турчинов, Наливайченко, Парубий

Главная военная прокуратура назвала имена чиновников, которые будут свидетельствовать по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в эфире "5 канала" рассказал прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной республики Крым, и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев", - сообщил Кравченко.

В частности, по делу Януковича свидетельствовать будут экс-премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

В общем, свидетелями по делу Януковича проходят более 100 человек.

"Секретарь СНБО Турчинов, Наливайченко будет, Аваков будет, Парубий будет, он допрошен во время досудебного расследования, Яценюк допрошен во время досудебного расследования. Все эти свидетели будут вызываться в суд", - отметил прокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко считает, что защита беглого бывшего президента Виктора Януковича может подавать ходатайства с целью намеренного затягивания судебного процесса в деле о государственной измене.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд приговорить экс-президента Виктора Януковича к пожизненному заключению за государственную измену.