Церемония открытия Евровидения обойдется почти в 2,5 млн грн

В Киеве в воскресенье, 7 мая, пройдет официальная церемония открытия международного конкурса Евровидение-2017.

По словам креативного супервайзера конкурса Сергея Проскурни, гостей будут ожидать ведущие на трех локациях, в частности, в зоне прибытия, зоне общения с прессой, а также в фан-зоне.

Начало церемонии запланировано на 17.00.

В свою очередь, ведущий Андрей Джеджула, чья компания является подрядчиком по организации мероприятий по открытию конкурса в Киеве, отметил, что бюджет мероприятий, организованных к открытию, составляет почти 2,5 млн грн.

"Мероприятия, которые пройдут в "Парковом" (конгрессно-выставочный центр "Парковый"), на красной дорожке, на площади Конституции уже вошли в бюджет, которым мы распоряжаемся, а именно 2 млн 492 тыс. грн. Это полностью оплачивает режиссерские, технические расходы, а также инсталляции на мероприятии", - заявил он.

Напомним, киевское метро в дни Евровидения изменит график.