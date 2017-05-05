Министерство инфраструктуры Украины заявило, что 24 апреля во время украинских штатных учений корабль Российской Федерации пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море в районе Скадовска Херсонской области.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

"24 апреля во время проведения спасателями морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна", - говорится в сообщении.

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Российское судно приблизились к украинскому катеру и вышло в эфир по рации с требованием застопорить ход и лечь в дрейф.

Команда катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, экипаж катера наградят за профессионализм.

Напомним, в составе Укрречфлота появился новый корабль.