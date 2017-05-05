Стець: США передали Украине телебашню

Ее уже устанавливают в Луганской области

В Соединенных Штатах Америки построили и передали Украине телебашню. Ее сейчас устанавливают в Луганской области. Об этом сообщил министр информационной политики Юрий Стець, передает 112 Украина.

"Есть определенная программа поддержки, которая касается информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телебашня в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта башня является построенной в США, перевезенной в Украину, и сейчас там ее устанавливают", - сообщил Стець.

По словам министра, финансовую и техническую помощь для улучшения информационной безопасности Украины предоставляет ряд стран.

"Есть и много другого, в том числе финансовой и технической помощи, которую нам оказывают представители правительства США, я говорю сейчас исключительно об информационной безопасности, Британии, например, такой структуры как НАТО", - отметил министр.

Напомним, Министерство информационной политики планирует до конца 2017 года построить в Бахмутовке и Покровске телебашни, которые ликвидируют "белые пятна" в украинском вещании в Донбассе.