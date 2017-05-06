Аваков пообещал жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления на акциях 9 мая

Правоохранители не потерпят антиукраинскую символику и заявления во время празднования 9 мая. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Мне известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и "задумки организаторов". Не дело МВД, его полицейских и гвардейских подразделений давать оценку и тем более регулировать политическую деятельность. Однако, на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления", - заявил министр.

Аваков отметил, что в этом году разные политические силы, в том числе и пророссийские, попытаются использовать 9 мая, чтобы напомнить о себе.

"Апологеты "Русского мира" в Украине через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк". Не ради тех, кто воевал во Второй мировой войне, не ради исторической памяти - ради возможности спровоцировать - на фоне продолжающейся агрессии России - внутренние конфликты в украинском обществе", - сказал он

Аваков добавил, что полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции, поэтому все попытки со стороны тех, кто стремится к провокациям, будут пресечены.

"Создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не позволит. Такова наша ответственность перед украинским народом", - сказал глава МВД.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что спецслужбы Российской Федерации готовят провокации в Одессе и области под предлогом мероприятий к годовщине Дня победы 9 мая.