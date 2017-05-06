Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Аваков пообещал жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления на акциях 9 мая

Аваков пообещал жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления на акциях 9 мая

Аваков пообещал жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления на акциях 9 мая
Арсен Аваков / Фото пресс-службы Кабмина

Правоохранители будут пресекать все попытки дестабилизировать ситуацию в стране

06.05.17 225
1000

Правоохранители не потерпят антиукраинскую символику и заявления во время празднования 9 мая. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Мне известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и "задумки организаторов". Не дело МВД, его полицейских и гвардейских подразделений давать оценку и тем более регулировать политическую деятельность. Однако, на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления", - заявил министр.

Аваков отметил, что в этом году разные политические силы, в том числе и пророссийские, попытаются использовать 9 мая, чтобы напомнить о себе.

"Апологеты "Русского мира" в Украине через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк". Не ради тех, кто воевал во Второй мировой войне, не ради исторической памяти - ради возможности спровоцировать - на фоне продолжающейся агрессии России - внутренние конфликты в украинском обществе", - сказал он

Аваков добавил, что полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции, поэтому все попытки со стороны тех, кто стремится к провокациям, будут пресечены.

"Создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не позволит. Такова наша ответственность перед украинским народом", - сказал глава МВД.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что спецслужбы Российской Федерации готовят провокации в Одессе и области под предлогом мероприятий к годовщине Дня победы 9 мая.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Аброськин: В прифронтовой Марьинке не хватает полицейскихВ полиции подтвердили, что Интерпол снял с розыска Януковича и его сынаАваков показал новые гибридные Mitsubishi, которые получит полиция

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5434
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3892
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8466
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2788
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5599
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1215
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1847
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1855
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 2077
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4751
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 12386 / 60035
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 5179 / 6850
  3. Российской участнице Comedy Woman запретили въезд в Украину на 5 лет 2959 / 3195
  4. Российский корабль пытался захватить украинский катер 2668 / 2919
  5. Хокинг: Человечество может вымереть через 100 лет, если не колонизирует другую планету 1798 / 2053
  6. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 1677 / 2417
  7. Рыбы-топорики оказались изобретателями стелс-технологии 1512 / 1815
  8. У главы Нафтогаза "золотой парашют" составляет 37 млн грн 1496 / 1658
  9. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 1486 / 1851
  10. В киевской Лавре показали древнеегипетские мумии крокодила и человека 1476 / 1646
  1. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 51 / 2417
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 36 / 60035
  3. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 24 / 6850
  4. По ком плачет гетто. Почему жизнь в Украине похожа на бесконечный "День сурка" 12 / 1148
  5. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 11 / 845
  6. Еврокомиссия присоединилась к требованиям отменить е-декларирование для общественных активистов 9 / 492
  7. У главы Нафтогаза "золотой парашют" составляет 37 млн грн 8 / 1658
  8. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 8 / 1497
  9. Российский корабль пытался захватить украинский катер 7 / 2919
  10. В Киеве ограничат движение по Южному мосту на два с половиной месяца 6 / 466
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.