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Главная » Страна » Инфографика В Украину идут холода

Инфографика В Украину идут холода

<span class="label red">Инфографика</span> В Украину идут холода
http://wordpress.com

И дожди

08.05.17 204
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На этой неделе в Украине похолодает и пройдут дожди. 

Об этом свидетельствует прогноз погоды от УНИАН.

В понедельник в Украине пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет на востоке и в центре - до +24°. На юге страны температура до +22°. В западных регионах днем столбик термометра поднимется до +16°. В северных регионах до +24°.

Прогноз на 8 мая

 

Во вторник, 9 мая, на востоке и западе Украины пройдут дожди. Днем на юге до +22°, в остальных регионах +8°...+20°.

Прогноз на 9 мая

 

В среду, 10 мая, в стране ожидается небольшая облачность. Днем теплее всего будет на юге - до +17°.

Прогноз на 10 мая

 

В четверг местами пройдут дожди. Ночью в Украине +2°...+10°, днем на юге до +20°.

Прогноз на 11 мая

 

В пятницу на юге и востоке пройдут дожди. В Крыму температура днем до +23°, в остальных регионах +13°...+19°.

Прогноз на 12 мая

 

13 и 14 мая местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской области - до +3°, на остальной территории +6°…+12°. Днем температура по стране +13°...+20°.

В воскресенье ночью на севере до +4°, днем в Украине +13°...+20°.

Прогноз на 13 мая

 

Прогноз на 14 мая

Народный прогноз

8 мая – Марк Ключник. Так прозвали святого потому как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь. 

9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

10 мая – Семен Ранопашец. Во всех регионах Руси начиналась пахота.

11 мая – Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным. 

12 мая – Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.

13 мая – Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май – это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай. 

14 мая – Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян – вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

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