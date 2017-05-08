На этой неделе в Украине похолодает и пройдут дожди.
Об этом свидетельствует прогноз погоды от УНИАН.
В понедельник в Украине пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет на востоке и в центре - до +24°. На юге страны температура до +22°. В западных регионах днем столбик термометра поднимется до +16°. В северных регионах до +24°.
Прогноз на 8 мая
Во вторник, 9 мая, на востоке и западе Украины пройдут дожди. Днем на юге до +22°, в остальных регионах +8°...+20°.
Прогноз на 9 мая
В среду, 10 мая, в стране ожидается небольшая облачность. Днем теплее всего будет на юге - до +17°.
Прогноз на 10 мая
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В четверг местами пройдут дожди. Ночью в Украине +2°...+10°, днем на юге до +20°.
Прогноз на 11 мая
В пятницу на юге и востоке пройдут дожди. В Крыму температура днем до +23°, в остальных регионах +13°...+19°.
Прогноз на 12 мая
13 и 14 мая местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской области - до +3°, на остальной территории +6°…+12°. Днем температура по стране +13°...+20°.
В воскресенье ночью на севере до +4°, днем в Украине +13°...+20°.
Прогноз на 13 мая
Прогноз на 14 мая
Народный прогноз
8 мая – Марк Ключник. Так прозвали святого потому как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.
9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.
10 мая – Семен Ранопашец. Во всех регионах Руси начиналась пахота.
11 мая – Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.
12 мая – Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.
13 мая – Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май – это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.
14 мая – Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян – вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.