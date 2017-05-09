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Главная » Страна » Видео 9 мая на акциях в Украине задержаны 45 человек, - МВД
<span class="label red">Видео</span> 9 мая на акциях в Украине задержаны 45 человек, - МВД
Фото: Пресс-служба МВД

Видео 9 мая на акциях в Украине задержаны 45 человек, - МВД

Ситуация управляемая

09.05.17 64
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Мероприятия по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне в целом в Украине проходят без грубых нарушений, в ряде городов произошли небольшие стычки. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Интерфакс-Украина.

По состоянию на 13:00 всего по стране задержаны 45 человек, из них 25 – в Киеве.

По словам Ярового, двое полицейских травмированы: один в Киеве, другой в Запорожье. А среди участников акции раненых нет, и к врачам никто из них не обращался.

"В целом мероприятия 9 мая прошли и проходят в штатном режиме. Безусловно, есть локальные стычки - в Одессе, Запорожье, Днепре и Киеве. Но полиция и Национальная гвардия работают. Ситуация управляемая", - сказал Яровой.

В охране правопорядка по Украине задействовано 30 тыс. правоохранителей.

В массовых мероприятиях принимали участие 50 тыс. граждан.

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