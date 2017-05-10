9 мая в Киеве прошел первый полуфинал песенного конкурса

В столице Украины прошел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

За право пройти в финал конкурса боролись 18 исполнителей, однако выйти на главную сцену "Евровидения" 13 мая смогут только 10 из них.

Итак, в финал выходят представители: Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

В конце первого полуфинала ведущие "Евровидения" Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко объявили результаты зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц.

Во время первого полуфинала Украина не голосовала.

Украинцы смогут отдать голос во втором полуфинале и финале "Евровидения".

Второй полуфинал Евровидения-2017 состоится в четверг, 11 мая.

За 10 путевок в финал здесь будут бороться 19 участников.

Еще 6 участников попадут в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса, а также Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.

Представитель от Украины - рок-группа O. Torvald - выступит сразу в финале. Музыканты выйдут на сцену МВЦ под 22 номером.