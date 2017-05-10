Безвизовый режим для Украины окончательно утвердят 17 мая

Президент Европарламента и посол председательствующей в Евросоюзе Мальты окончательно утвердят безвизовый режим для Украины 17 мая. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Церемонию подписания законодательного регламента планирует посетить президент Украины Петр Порошенко.
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"Церемония подписания предварительно запланирована на 17 мая в Страсбурге. Ожидается, что в этот день Страсбург посетит Президент Украины Петр Порошенко", - рассказал собеседник агентства.
Напомним, безвизовый режим с Украиной фактически вступит в силу ориентировочно 11 июня 2017 года.