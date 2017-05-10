Укргидрометцентр объяснил, почему в Украине в мае выпал снег

Ничего аномального в этом нет

Внезапный снегопад в нескольких областях Украины связан с наступлением очень холодных масс арктического воздуха. Об этом сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, передает Обозреватель.

"На территории Украины сейчас происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Данный холодный период сохранится в течение двух суток, после чего произойдет постепенное повышение температуры, и осадки будут проходить в виде дождя", - сказал Кульбида.

Он пояснил, что выпадение снега посреди мая не является аномалией.

"Май характеризуется заморозками. Поэтому подобные похолодания хотя и бывают редко, но ничего аномального в этом нет", - сказал он.

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По словам Кульбиды, температура воздуха через двое суток на большей части страны составит 13-18 градусов тепла, а в южных областях +20..,+25 градусов.