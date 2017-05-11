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Главная » Страна » Сотрудника СБУ на месте убийства Шеремета не было, - спецслужба
Убийство Павла Шеремета

Сотрудника СБУ на месте убийства Шеремета не было, - спецслужба

Сотрудника СБУ на месте убийства Шеремета не было, - спецслужба

В трагедии с журналистом вопросов гораздо больше, чем ответов

11.05.17 163
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СБУ опровергает информацию о присутствии своего сотрудника на месте убийства Павла Шеремета.

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года", – написала спикер спецслужбы Елена Гитлянская на своей странице в Facebook в среду вечером.

Она подчеркнула, что относительно информации про Устименко необходимо было обращаться до выхода фильма-расследования.

"Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до того, возможно, не было бы о чем говорить",  - считает спикер СБУ.

Напомним, о возможном присутствии на месте убийства Шеремета сотрудника спецслужбы говорилось в фильме "Убийство Павла", представленном в среду вечером журналистским агентством "Slidstvo.Info".

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