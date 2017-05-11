Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины

Сегодня, 11 мая, Совет Европейского союза (ЕС) проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Об этом сообщил в Twitter Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Совет ЕС одобрил визовую либерализацию для Украины. Осталось только подписание 17 мая, в 14:30", - сообщил Йозвяк.

the council has approved visa lib for #Ukraine. now only signature on 17 May, 14.30 CET left. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 мая 2017 г.

Министры стран Евросоюза по вопросам сельского хозяйства и рыболовства в большинстве своем одобрили предоставление безвизового режима Украине. За соответствующее решение проголосовали большинство министров.

Данное голосование стало последним в процедуре либерализации визового режима для граждан Украины. Далее - подписание соответствующего документа 17 мая в Страсбурге президентом Европарламента Антонио Тальяни и представителем Мальты - страны-председательницы в ЕС.

Спустя 20 дней после того, как данное постановление будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, безвизовый режим для граждан Украины вступит в юридическую силу.