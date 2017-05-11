ГП "Антонов" изменит форму собственности

В публичное акционерное общество превратят и "Завод №410 гражданской авиации"

Кабинет Министров решил изменить форму собственности государственного предприятия "Антонов" и государственного предприятия "Завод №410 гражданской авиации" (оба - Киев) на публичное акционерное общество. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, передают Украинские новости.

В частности, правительство согласилось с предложением государственного концерна "Укроборонпром" о смене формы собственности госпредприятий "Антонов" и "Завод №410 гражданской авиации" в ПАО, 100% акций которых принадлежит государству.

Отметим, что завод № 410 гражданской авиации предоставляет широкий спектр услуг по ремонту и сервисному обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 и двигателей Д-36.

Напомним, 4 апреля 2015 года апреля Кабмин решил включить ГП "Антонов" в состав государственного концерна "Укроборонпром".