Аваков отреагировал на фото нового главы полиции Днепропетровщины в футболке с надписью "СССР"

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает бессмысленным обсуждение в сети фотографии нового начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, на которой он одет в свитер с надписью "СССР". Об этом Аваков сказал журналистам после заседания правительства в четверг, передает Укринформ.

"Да, он седой мужчина, да, он родился в СССР, также как и я, и да, он надел на себя в 2005 году свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ красного цвета до пят сборной СССР по велотреку, которую я в свое время спонсировал. И это основание для того, чтобы нести этот бред? Этот человек - патриот до мозга костей!" - сказал Аваков.

По его словам, сегодня любой блогер может опубликовать что-то и затем это обсуждать.

"Глуховеря в 2014 году, сразу после Революции Достоинства, был поставлен мной на эту должность как профессионал и человек, способный взять ситуацию под контроль. При нем город Днипро перестал быть сепаратистским городом", - заверил министр.

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Напомним, ректора Днепропетровского государственного университета внутренних дел Виталия Глуховерю назначили начальником полиции Днепропетровской области 10 мая 2017 года.

Во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы 9 мая в Днипре возник конфликт из-за того, что представители партии "Социалисты" отказались убрать символику партии. Из колонны сразу выскочили молодые люди спортивной внешности и завязалась драка. Полицейские применили резиновые дубинки, пострадал один военный АТО, которому разбили голову.

10 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровщины. В частности, подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днипро Андрея Бидыло, а также их заместителей по обеспечению общественной безопасности.