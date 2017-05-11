СБУ прокомментировала выступление в Крыму одного из фаворитов Евровидения-2017

Певец посещал полуостров еще до принятия нынедействующего закона о пересечении границы

17-летнего представителя Болгарии на Евровидении-2017 Кристиана Костова, попавшегося на выступлениях в оккупированном Крыму, вряд ли постигнет судьба запрещенной в Украине Юлии Самойловой. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на комментарий Службы безопасности Украины.

Певец продолжит участие в песенном конкурсе, так как посещал полуостров еще до принятия закона о пересечении границы, который сегодня это запрещает.

"Обратите внимание, когда был принят порядок пересечения границы. Он выступал еще до того, как были установлены правила, которые это запрещают", - сказали в СБУ.

Напомним, в сети опубликовало видео выступления представителя Болгарии на Евровидении-2017 Кристиана Костова в "Артеке" в оккупированном Крыму в 2014 году.