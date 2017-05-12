Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды

Впервые после Евро-2012 в Украину массово хлынули иностранные гости. Ещё год назад мало кто из украинцев мог поверить в это, но победа Джамалы на "Евровидении-2016" пусть временно, но всё же вывела новости об Украине за пределы рубрики "горячие точки".

Перед приездом гостей хорошие хозяева обычно проводят генеральную уборку, подают к столу лучшие блюда — словом, делают всё, чтобы перед визитёрами было не стыдно. Нынешнему Киеву, к сожалению, есть чего стыдиться.

Слава богу, политические потрясения последних лет не дошли да столицы в виде военных действий. Но дошли в виде экономического упадка и беззакония со всеми вытекающими отсюда последствиями — от чехарды из МАФов и припаркованных машин на тротуарах до уличных грабителей и таксистов-мошенников.

Наши собеседники были наслышаны обо всём этом, но всё равно при­ехали в Киев. Причём не только из соседней Польши, но и из заокеанской Австралии. Ещё в апреле Фокус через соцсети спросил их об ожиданиях от Украины. А в начале мая мы пообщались с ними уже вживую в Киеве. Для всех это был первый визит в Украину — лишь один наш собеседник из далёкой Южной Африки уже был в Киеве на "Евровидении-2005".

Совпали ли их ожидания с реальностью, судите сами.

Табита Биланивская-Зариньш (Tabitha Bilaniwskyj-Zarins) Австралия

Ожидания: Я никогда не была в Украине раньше и даже не думала, что попаду. Но я австралийка с украинскими корнями, росла с украинскими папой и бабушкой. Помню, в детстве она постоянно мне повторяла: "Никогда не забывай, что ты украинка". Поэтому приезд в Киев для меня очень эмоциональный. Надеюсь найти там своих украинских родственников.

В Австралии много маленьких общин украинцев, и в них всегда очень тёплая атмосфера, самобытная культура, еда и напитки. Я выросла в этих общинах и с нетерпением жду момента, когда увижу Украину своими глазами.

Мы с мужем планируем посетить музеи, галереи, церкви и парки. Я хотела бы научиться делать некоторые традиционные вышивки. Собираюсь купить красные украинские танцевальные сапоги. Вместе с австралийским фан-клубом "Евровидения" мы организовали тур в Чернобыль и на юг Украины.

Я очень волнуюсь: слежу за украинскими СМИ и советами нашего правительства по поводу поездки в Украину, знаю о политике, аннексии Крыма и военных действиях на востоке страны, о ворах и других возможных опасностях на таких крупных событиях. Но уверена, что конкурс пройдёт отлично. Правда, меня удивило место проведения: оно вмещает около 7 тыс. человек, а я думала, что будет что-то размером со стадион с десятками тысяч мест.

Реальность: Меня поразили пейзажи. Цветные поля и небольшие деревни очень похожи на мой родной край в Австралии. Киев такой красивый и зелёный! По городу легко передвигаться. Мы ходили смотреть на фонтаны на майдане Незалежности, и там было полно семей с маленькими детьми, много пожилых людей. Это так прекрасно, что в Украине семьи отдыхают так поздно ночью в центре города!

Мы встретили местную молодую музыкальную группу и прекрасно поужинали вместе. Их мечты абсолютно такие же, как и у наших сыновей их возраста, нет никакой разницы!

Мы уже были на мемориале Голодомора и ходили там на выставку. Я нашла деревню моей бабушки в одной из книг, персонал очень помог нам. Они с радостью мне помогали, было много объятий и поцелуев. Видели Родину-мать и музей Второй мировой. Это было так сюрреалистично, потому что мы находимся в стране, где всё это происходило. Мы ещё многое хотим увидеть, я точно поеду в деревню моей бабушки.

Пока не было чего-то, что мне не понравилось. Неудобства есть, но они незначительны. Мне очень нравится то, что в Украине всё гораздо проще. У нас в штате Новый Южный Уэльс так много бумажной волокиты и правил для всего!

Рой Ван дер Мерве (Roy Van der Merwe) Южная Африка

Ожидания: До этого я был в Киеве в 2005 году, тоже на "Евровидении". Тогда я ничего не ожидал и был приятно удивлён увиденным. Город впечатлил меня множеством интересных зданий и метрополитеном. У нас, в Южной Африке, его нет, а я люблю спускаться на глубокие станции. Сейчас я понимаю, что с 2005 года Украина продвинулась ещё дальше в сторону западноевропейского образа жизни.

Я езжу в разные страны за "Евровидением" уже 25-й год и не собираюсь рассматривать достопримечательности города или посещать Чернобыль. Я занимаюсь музыкой, и для меня интереснее найти магазины компакт-дисков, чтобы купить записи украинских исполнителей. Также хочу походить по сувенирным магазинам в поисках презентов для друзей и родственников. А ещё я очень люблю шоколад, поэтому хочу попробовать украинские конфеты.

Что касается самого конкурса, то я надеюсь, что Украина покажет гостям все аспекты своей культуры в разных шоу — в искусстве, музыке, постановках. Ещё в 2003 году я заинтересовался страной, когда от вас выступал Александр Пономарёв с его Hasta la vista, baby.

Лозунг этого года — праздник разнообразия. Я хочу встретиться с людьми из экзотических постсоветских стран, таких как Таджикистан или Узбекистан. А также увидеть, что молодые, старые, богатые, бедные, стройные, толстые — абсолютно все люди из разных уголков мира могут находиться в гармонии.

Реальность: По сравнению с тем, что я увидел в 2005 году, украинцы выглядят более счастливыми и лучше одетыми, особенно молодые люди. Похоже, они стали неплохо зарабатывать. Здания стали больше и выше. Даже Днепр кажется шире и больше, чем в 2005 году. Открылось много новых ресторанов. Метро работает хорошо. Люди готовы помочь тебе в решении проблем, а молодые волонтёры влюблены в свою страну и хотят продвигать её в мире. Однако в магазинах и ресторанах многие не говорят по-английски. Я пока не ел столько шоколада, сколько мне бы хотелось, но то, что я успел попробовать, прекрасно. Цены на шоколад в Киеве разумные. Я даже узнаю конфеты, которые есть в Южной Африке, — к примеру, Aero.

Астрид Фолдэл, Гури Идсен Викен (Astrid Foldal, Guri Idsø Viken) Норвегия

Ожидания: Мы — журналисты и каждый год освещаем события "Евровидения" в разных странах. До этого никогда не были в Украине и очень рады, что победа Джамалы привела конкурс в Киев.

Недавно мы встречались в Осло с Сергеем Жаданом. Если каждый украинский мужчина похож на него, то однозначно нас ждёт весёлое время в Киеве. Кроме того, у нас есть хорошая подруга из Украины, и она суперкрутая, так что наши ожидания от поездки очень высокие. В прошлом году после победы Украины в Стокгольме мы были на вечеринке со славным Мустафой Джемилевым. Кажется, у вас много интересных людей в стране.

Помимо чтения Жадана, чьи книги недавно были опубликованы на норвежском, мы снова и снова слушаем Верку Сердючку. Также хотим поесть вкусные украинские вареники и найти лучшие коктейли в округе. Наш друг Юля советовала, что стоит посетить в городе, — к примеру Андреевский спуск.

Мы знаем, что был некоторый хаос в приготовлениях к конкурсу. Но опять же, всё кажется хаосом, если сравнивать с чрезмерно организованной и скучной Швецией. Конечно, не всё гладко — взять тот же случай с Юлией Самойловой. Но мы понимаем, что Россия и Украина находятся в конфликте, и мы должны ценить, что правительство Украины больше озабочено безопасностью своей страны, чем музыкальным соревнованием.

Помимо работы, на конкурсе мы много веселимся с артистами и фанатами, радуемся нашим фаворитам. В прошлом году мы одевались в цвета польского флага. И даже контрабандно внесли крымскотатарский флаг в зал, чтобы поболеть за Джамалу. Это было запрещено, так как флаг считался политическим, но мы решили, что это наш маленький акт гражданского неповиновения во имя благого дела. Кто знает, может, это помогло Украине выиграть?

Реальность: Мы действительно поражены Киевом. Это такой красивый город! Мы успели посетить прекрасные кафе и бары. Просто невероятны Андреевский спуск, Софийская площадь, Крещатик и Пейзажная аллея. Это больше, чем мы ожидали. Киев напоминает Берлин, только более расслабленный и зелёный. Люди, с которыми мы встречались, очень дружелюбны. Киев — один из самых красивых городов, в которых мы когда-либо бывали. Честно, мы не ожидали, что здесь так здорово.

Блэр Мартин (Blair Martin) Австралия

Ожидания: Это мой первый визит в Украину. Раньше я путешествовал по Западной и Северной Европе, но никогда не бывал в Восточной. Я не совсем знаю, чего ожидать от Украины, помимо того факта, что еду в страну с разнообразной культурой, языком и историей. Думаю, наверняка столкнусь с проблемой не­умения читать украинский алфавит. Однако это часть приключений моего путешествия!

Ещё до победы Джамалы в конкурсе я знал немало о новейшей истории Украины до времён Советского Союза и Российской империи. Читал, к примеру, о казаках и их искусстве, музыке, танцах.

Думаю, что меня приятно удивят украинцы. Возможно, в общении они будут более сдержанными, а не открытыми и разговорчивыми. Австралийцы достаточно "экзотичны" для многих европейцев, особенно для жителей постсоветских стран. Хотя мне кажется, что украинцы и австралийцы могут быть в чём-то схожи. И Украина, и Австралия — страны с большой территорией, в прошлом известные своим сельскохозяйственным и промышленным производством. Эдакий честный, без излишеств тип людей, которые ценят тяжёлый труд, но также любят вечеринки (в пределах разумного).

Мне очень нравится, что Украину на "Евровидении" представляет рок-группа, это что-то новенькое. Но если честно, у меня по-прежнему есть сомнения по поводу организации конкурса. Вижу, что многое делается в последнюю минуту.

Чем ближе дата моего вылета, тем больше я предвкушаю! Регулярно обновляю приложение погоды в Киеве: брррр, у вас так холодно! Немного беспокоюсь о безопасности. Однако мне сказали, что Киев — вполне безопасный город, как и любой другой крупный вроде Парижа, Берлина или Лондона.

Реальность: Украинцы хотят помочь там, где это возможно. Они очень представительно выглядят. Австралийцы более расслаблены, не переживают по поводу неудач. Украинцы же после поражения опускают руки и пускают всё на самотёк. Однако когда у меня возникла проблема, украинцы, с которыми я связался, помогли её решить.

Как и думал, я столкнулся с языковой проблемой. Я выучил несколько слов и научился читать некоторые буквы алфавита. Тем не менее довольно много людей говорят на английском языке, и это ценно.

Погода в Киеве прекрасная. Для меня это как зима в Брисбене (июнь–август) — солнечно и прохладно. Правда, сейчас похолодало, но город всё равно выглядит чудесным весной — такой зёленый и привлекательный!

Йоуни Хаккарайнен (Jouni Hakkarainen) Финляндия

Ожидания: До этого я был проездом в Киеве в 2013 году и толком ничего не успел посмотреть. Честно говоря, я не знаю, чего ожидать. Я слышал от некоторых, что это довольно безопасный город с большим количеством уличных музыкантов, что не может не радовать. Но я также читал о том, что Украина довольно коррумпирована, что туристов постоянно обманывают в такси, в ресторанах и что на улицах орудуют карманники. Я даже слышал о случаях, когда некоторые люди ложно представлялись полицейскими.

Поэтому я довольно насторожен, учитывая, что путешествую один. Я понимаю, что могу стать лёгкой добычей для аферистов. Пока пытаюсь настроиться на хорошее и убедить себя в том, что люди часто преувеличивают. И не спешу с выводами, пока не увижу всё своими глазами. Нельзя забывать, что Украина входила в состав СССР. Немного насторожен, вдруг люди будут достаточно серьёзными и не улыбнутся. Также читал, что обслуживание клиентов не на самом лучшем уровне.

Честно говоря, думаю, что всё окажется лучше, чем я ожидаю. Читал, что в Киеве будет больше полицейских на улицах для обеспечения безопасности. Поэтому надеюсь, что смогу наслаждаться поездкой. Тем не менее, когда вернусь домой в целости и сохранности, буду очень рад, что всё-таки съездил.

Путешествие в Киев — нетипичный для меня поступок. Обычно я езжу в тёплые страны. Но у Киева и Украины есть большой шанс впечатлить меня и заставить чувствовать себя комфортнее, чем в моих ожиданиях.

Реальность: Меня потрясла красота Украины и количество зелени. Я также в восторге от просторных улиц. В целом Киев очень эстетичный и сильно отличается от городов, которые я видел раньше. Я чувствую, что влюбляюсь в этот город.

Я немного контактировал с местными жителями: каждый раз, когда спрашивал направление и тому подобное, люди были очень милы. Некоторые ничего не отвечали, думаю, это потому, что мало кто знает английский. Люди не очень улыбчивы, не выглядят достаточно счастливыми, но в Финляндии то же самое: все сосредоточены на своих проблемах.

В некоторых заведениях, где говорят по-английски, обслуживание хорошее, международное. А вот в обычных магазинах люди не приветствуют вас и не улыбаются. Иногда кажется, что они не очень-то рады видеть посетителей, что, на мой взгляд, странно, потому что магазинам необходимы клиенты, чтобы выжить.

Я раза два ходил по улицам ближе к полуночи. Однажды ночью слышал, как местные жители что-то говорили мне по-украински, но я просто продолжал идти. Предпочитаю не вступать в контакт с людьми, когда я один, а на улице темно.

Моё отношение к Украине определённо изменилось после приезда сюда. Сначала я даже не был уверен, что хочу ехать, потому что рассказы об Украине заставляли меня переживать. Теперь я понимаю, что Киев очень красивый город, и я был бы счастлив провести здесь несколько месяцев.

Хэл Бейлман (Hal Bailman) Австралия

Ожидания: Я еду в Украину впервые. Это огромная страна, а мне посчастливится увидеть лишь её часть — Киев. Думаю, что это современный яркий город с уникальным украинским шармом. Я полагаю, украинцы схожи с русскими — в хорошем понимании. Я пересекался с россиянами в Эстонии, и они очень выделялись по сравнению с вежливыми и милыми эстонцами. Справедливо ли думать так обо всех россиянах, не знаю. В то же время мои соседи — русские, и они очень милы в общении.

Мне нравится удивляться, путешествуя в новые страны. Иногда я просматриваю заранее, куда лучше пойти и что посмотреть. Узнал, что в Киеве есть памятник кошке. Нужно погладить её хвост на удачу! Жду поездки в Чернобыль. После "Евровидения" отправлюсь в Беларусь и страны Балтии.

Если мне действительно понравится Киев и Украина, я вернусь, но пока не планирую оставаться надолго. К тому же ваша визовая система это затрудняет. Именно поэтому Украина всегда была для меня не приоритетной в выборе места для путешествий. Я знаю базовую информацию о стране — герб, флаг, столицу. Ещё мне кажется, что украинцы любят сочетать наготу с юмором, судя по телешоу "Голые и смешные". К сожалению, это всё, что я видел об Украине по телевизору в Австралии.

Реальность: Украинцы очень дружелюбны, особенно молодёжь, всегда готовая помочь. Пожилые люди плохо знают английский, поэтому понятно, что они менее дружелюбны. Я ценю старые здания. Я не замечаю никаких частных домов: только многоквартирные. Это необычно для Австралии, разве что для центра города. Цены в Украине низкие, и это хорошо. Не нравятся только лёгкие варианты еды — фастфуды, разные кофейни. Нет туристических офисов, где можно было бы взять карту города со всеми достопримечательностями. Это затрудняет перемещение по Киеву, если нет смартфона. Бумажная карта лучше: на ней всё отмечено, и она проще в использовании.

Бартоломей Василевски (Bartłomiej Wasilewski) Польша

Ожидания: Я никогда не был в Украине, но это всегда являлось моей мечтой. Приехать к вам на "Евровидение" решил спонтанно. Я рад, что конкурс проходит в соседней стране — примерно те же ощущения, что и при Евро-2012.

Я бы с удовольствием посмотрел Киево-Печерскую лавру. Она выглядит потрясающе. Я люблю религиозную архитектуру. Ещё не могу дождаться посещения Национального музея. Также много слышал о Софийском соборе.

По приезде в Киев сразу куплю путеводитель. Я изучаю туризм, и мне нравится самому продумывать туры. Жду не дождусь, чтобы попробовать вашу национальную кухню, особенно борщ и вареники. Может, съезжу в Чернобыль. Также очень хочу попасть на вечеринки.

Честно говоря, не ожидал, что в Украине такие низкие цены. Уверен, что это не последняя моя поездка сюда. В мечтах — увидеть Львов.

Реальность: Те места, которые я успел увидеть, показались мне грязными. Но центр Киева выглядит лучше. Украинцы очень милы, но проблема в том, что никто не говорит по-английски, поэтому мне здесь сложно. Очень понравилась ваша кухня. Пока что я был в "Пузатой хате", и это было потрясающе. Я попробовал борщ, и он сводит с ума! Также успел увидеть Владимирский собор. У меня нет слов — очень красиво!

Кёртис Картер (Kurtis Karter) Австралия

Ожидания: В прошлом году я был на "Евровидении" впервые. Тогда конкурс превзошёл все мои ожидания, поэтому возлагаю большие надежды на Украину. Это будет мой первый визит сюда, и я жду, что страна окажется тесно связанной со своими традициями, но в то же время урбанистической. Надеюсь познакомиться с дружелюбными и добрыми украинцами. В прошлом году я встретил нескольких в Стокгольме на "Евровидении", и они оказались очень хорошими. Я верю, что Украина и украинский народ хотят, чтобы другие люди полюбили их страну так же, как и они, и изо всех сил постараются показать Украину в лучшем свете.

Я знаю, что в последнее время Украине пришлось несладко в отношениях с Россией. Австралийское правительство и страховые агентства предупреждают, что Украина очень опасна. Но из того, что я знаю, опасность есть лишь в определённых регионах страны. Меня гораздо больше волнуют потенциальные действия России и исламский терроризм.

Я тщательно готовлюсь к поездке в Украину, узнаю о важных достопримечательностях Киева, о географии, изучаю украинскую национальную кухню и украинский язык с помощью разных приложений. Уже заказал несколько туров с другими австралийскими фанатами, чтобы поехать на бывшую советскую ракетную базу и в Чернобыль. Ещё я в восторге от караоке и хочу сходить на него в Киеве.

Реальность: Украина очень живописна. Мне нравится, что можно чувствовать и видеть историю страны, гуляя по улице. Я попробовал борщ, и это было необычайно вкусно. Майдан Незалежности очень красив. Конечно, организация "Евровидения" довольно неоднозначна. Были некоторые недоразумения, но в целом всё неплохо. Что не очень нравится, так это туалеты, которые сильно отличаются от западных. Сложно то, что я не знаком с этим регионом. Иногда трудно общаться с людьми. Странно, что некоторые украинцы говорят по-русски.