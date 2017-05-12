Украина предлагает Евросоюзу новый формат ассоциации

Речь идет о так называемой "усиленной ассоциации"

Киев официально предлагает Европейскому Союзу разработать новый формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин 12 мая на брифинге в МИД, передает Европейская правда.

Павел Климкин считает, что после получения безвизового режима Украина лишается стимулов в рамках формата Восточного партнерства.

"Украина, а также Молдова и Грузия заслуживают нового формата переговоров, так называемой усиленной ассоциации", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что диалог с ЕС относительно нового формата уже продолжается.

"Я обсуждал с министрами иностранных дел и это имеет всеобщую поддержку", - утверждает Климкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат Нидерландов начнет обсуждать ассоциацию с Украиной 23 мая

Он также ожидает прогресса в этом вопросе от саммита Восточного партнерства, который должен состояться в Эстонии.