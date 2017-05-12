В Донбассе сложилась критическая ситуация с затопленными боевиками шахтами, - МинВОТ

На оккупированных территориях Донбасса ситуация с затопленными шахтами является критической. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Уровень воды там почти достиг предельно допустимого уровня и требует принятия немедленных профилактических мер.

Украинские власти теперь будут требовать немедленного допуска к затопленным шахтам международных экспертов для откачки воды.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях нужно поставить на переговорах в Минске.

На данный момент на оккупированных территориях отсутствует нормальный мониторинг соблюдения экологических норм и стандартов.

Кроме того, в Донбассе существует проблема, связанная с проведением ремонтных работ предприятий возле линии разграничения. Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко подчеркнула, что этот вопрос постоянно поднимается в Минске, но Россия и ОРДЛО до сих пор не предоставили гарантий безопасности для проведения ремонта.

"В связи с обстрелами со стороны незаконных вооруженных формирований, на ряде предприятий нарушен производственный цикл, что может иметь негативные последствия для экологии региона и безопасности местных жителей", - отметила первый вице-спикер.

В частности, речь идет о фенольном заводе ООН "НПО "Инкор и Ко", а также Донецкой фильтровальной станции, которые нуждаются в ремонтных и восстановительных работах.

На территории ДФС для производственных целей сохраняется 2,4 т жидкого хлора, и в случае повреждения контейнеров с жидким хлором или при повреждении трубопроводной магистрали для подачи хлора возможны выбросы паров хлора в атмосферу, что приведет к загрязнению окружающей среды ядовитыми веществами в радиусе 36 километров.