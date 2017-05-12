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Главная » Страна » Видео Участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы
Евровидение-2017

Видео Участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы

<span class="label red">Видео</span> Участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы
Фото из открытых источников

Часто превычные украинцам представления являются не более чем выдумкой

12.05.17 2052
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Участников Евровидения расспросили о том, какие представления украинцев о Европе являются выдумкой, а какие - правдой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Выяснилось, что некоторые представления украинцев - не более чем выдумка. Например, о шведской семье в Швеции понятия не имеют, а испанцы в шоке от цен на испанский хамон в Украине.

Напомним, сегодня ночью стали известны все участники финала Евровидения-2017.

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