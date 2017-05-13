Атмосферный фронт затянул тучами и дождем практически всю Украину, поэтому и воздух не прогревается.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Лишь на юге сегодня тепло - там местами +23 градуса.
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Синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье, 14 мая: "Еще – кака-бека. Циклон подтягивается с южного запада, поэтому пройдут дожди, температура еще побудет низкой".
В Киеве завтра ожидается дождливая погода, но к вечеру "наконец облачная глыба сдвинется из столицы".
"И уже в понедельник, 15 мая, засияет солнце и ощутимо потеплеет", - обещает Диденко.
Фронт охватил практически всю Украину
Фото: facebook.com/tala.didenko