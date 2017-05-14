Гройсман обещает повысить пенсии с октября

Если на то будет воля парламента

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает повысить пенсии с первого октября, если парламент поддержит пенсионную реформу.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Мы разработали и в мае мы уже внесем в Верховную Раду Украины реформу пенсионной системы. Мы хотим, чтобы она была справедливой. Мы много месяцев работали над формулой, чтобы обеспечить уже с первого октября повышение 5,6 млн пенсионерам пенсий от 200 до тысячи гривен. Это достаточно существенное повышение пенсий, и оно будет на постоянной основе, это не какие-то подачки", - отметил он.

"Здесь очень важно получить поддержку украинского парламента. И мы будем рассчитывать на то, что мы совместно с коалицией, с президентом эту реформу проведем, а я беру на себя обязательство – я реализую эту реформу", - подчеркнул он.

Гройсман отметил, что пенсионная реформа предусматривает отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров. Реформа не предполагает повышение пенсионного возраста.

Напомним, военным не стоит ждать повышения пенсий.