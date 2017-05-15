Рева предлагает повысить ставку ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда

Проект пенсионной реформы, разработанный Кабинетом министров, предполагает увеличение ставки Единого социального взноса (ЕСВ) для предприятий с вредными условиями труда.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины со ссылкой на главу министерства Андрея Реву.

По его словам, правительство не собирается пересматривать размер единого соцвзноса в сторону увеличения при проведении пенсионной реформы. Исключение составят только предприятия с вредными условиями труда. Размер ставки для них може увеличиться на 7-15 процентных пунктов.

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"Есть письменная договоренность с работодателями и профсоюзами об увеличении размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда. Этот шаг будет стимулировать работодателей модернизировать производство и обеспечить надлежащими условиями труда своих работников. Кроме того, увеличение ставки станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников", - отметил по этому поводу Андрей Рева.

Напомним, в настоящее время ставка ЕСВ составляет 22%.