С украинской стороны все было организовано на высшем уровне, - глава Евровидения

Руководитель Евровидения Ян Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации песенного конкурса в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.
Во время встречи с Порошенко он подчеркнул, что при проведении конкурса ежегодно возникали различные замечания или жалобы к организаторам, однако украинская сторона безупречно справилась со своими обязательствами.
"Каждый год у нас имеются какие-то определенные замечания или жалобы: будь то транспорт или логистика, безопасность или иные аспекты. Но Евровидение в Киеве прошло безупречно, у нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне", - сказал Санд.
В свою очередь член Административного совета Европейского Вещательного Союза (ЕВС) Павел Грицак также поблагодарил главу государства за блестящую организацию конкурса.
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"Это одно из самых рейтинговых телешоу со многими вызовами и рисками, особенно в сфере безопасности. И факт заключается в том, что была проведена замечательная работа, чтобы все журналисты, конкурсанты и фанаты почувствовали гостеприимство Киева и находились в комфортных условиях", - сказал он.
В свою очередь, Петр Порошенко выразил надежду, что тысячам иностранных гостей, посетивших Киев, понравилась организация конкурса.
"Несмотря на российскую агрессию и российскую оккупацию, украинцы и украинская власть показали свое гостеприимство и сделали все от них зависящее, чтобы организовать по-настоящему прекрасное событие", - сказал он.
Президент также пригласил собеседников посетить финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет в мае 2018 года в Киеве.
Напомним, участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы.