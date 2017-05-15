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Главная » Страна » СБУ: За проплаченными акциями в Украине стоят Захарченко, Курченко, Азаров

СБУ: За проплаченными акциями в Украине стоят Захарченко, Курченко, Азаров

СБУ: За проплаченными акциями в Украине стоят Захарченко, Курченко, Азаров
Василий Грицак / Фото: rian.com.ua

Только в Киеве работают около 40 организаторов подобных акций

15.05.17 64
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Глава СБУ Василий Грицак заявил, что за проплаченными общественными акциями, которые происходят в Украине, стоят россияне, а также Виталий Захарченко, Сергей Курченко и Николай Азаров.

Об этом пишет "Украинская правда".

По утверждению Грицака, враги Украины преследуют две цели: дестабилизация и дискредитация Украины.

Грицак сообщил, что СБУ установила 40 организаторов, которые по указанию российских спецслужб проводят проплаченные "акции протеста".

По его словам, российские спецслужбы на территории Украины создают общественные структуры, которые используют общегосударственные и региональные проблемные аспекты жизни для дестабилизации ситуации в стране.

"Много акций - заказные. В этом (теневом рынке труда) нами задокументировано 40 организаторов и частично идентифицированы около 5 тыс. человек, которые регулярно участвуют в заказных акциях. И это только по городу Киеву", - сказал Грицак.

По его словам, восьми организаторам таких акций уже предъявлены подозрения.

Глава СБУ отметил, что за участие в подобных акциях людям предлагают от 150 до 200 гривен, а если речь идет об активных вещах — провокациях, драках с правоохранителями, то речь идет о выплате вознаграждения в сумме до 500 долларов.

Грицак призвал граждан Украины не поддаваться на подобные соблазны и не участвовать в проплаченных акциях.

Напомним, Грицак также сообщил, что российские спецслужбы вербуют представителей украинских патриотических организаций, а также вводят в их состав своих агентов.

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