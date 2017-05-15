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СБУ сейчас не собирает аналитические записки на журналистов, - Грицак

СБУ сейчас не собирает аналитические записки на журналистов, - Грицак
Василий Грицак / Фото: rian.com.ua

Такие записки делались до 2015 года

15.05.17 21
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Председатель СБУ Василий Грицак отрицает, что спецслужба во время его руководства собирала и собирает так называемые аналитические записки на журналистов, в том числе интернет-издания "Украинская правда".

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве.

"Аналитические записки... - это действительно делалось во времена Януковича – то, о чем говорил вчера президент. Если такие записки делались до 2015 года, в это время я был на войне и к сожалению не знал про все, что делалось в службе. Это надо спросить у предыдущего руководителя. Но такие записки делаются на анализе открытых источников, анализируя эти источники... Этого сейчас нет", - заверил Грицак.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко вчера на пресс-конференции заявил, что администрация президента не является заказчиками аналитических записок СБУ на журналистов.

"Мне известно, что бывшие сотрудники администрации бывшего президента, которые очень эффективно сотрудничают сейчас с общественными деятелями, утверждают о так называемых "тешках", которые носились бывшему президенту и якобы носятся мне, - сказал Порошенко. - … Я абсолютно авторитетно заявляю, что, начиная, мне кажется, с февраля 2015 года, когда я узнал, что отдельные аналитические центры занимаются аналитическим обеспечением СБУ, прочитал их содержание и сказал, что в таком аналитическом обеспечении я не нуждаюсь. И мы не являемся заказчиками этих документов", - заверил Порошенко.

Напомним, Василий Грицак  сегодня сообщил, что за проплаченными акциями в Украине стоят Захарченко, Курченко, Азаров.

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