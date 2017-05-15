Россия хочет дестабилизировать Украину, дискредитировать ее в мире и перейти к открытой агрессии, - Грицак

Глава СБУ Василий Грицак заявляет, что РФ хочет дестабилизировать ситуацию внутри Украины, дискредитировать ее в мире и в случае разрушения властной вертикали перейти к открытой агрессии.

Об этом Грицак сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Хочу отметить, что российские спецслужбы ставят перед собой две цели: первая из которых – это дестабилизировать ситуацию внутри государства, и вторая – это дискредитировать Украину в мире. Вы помните про акцию в отношении этнических поляков и акцию, которая должна была состояться в Одессе относительно этнических болгар, когда Украину хотели поссорить и с поляками, и с болгарами", - заявил он.

"Ставя эти две цели, когда эти две задачи будут выполнены: дестабилизация и дискредитация, когда будет разрушена, не приведи Господи, властная вертикаль Украины, я убежден, что именно тогда Россия перейдет к открытой агрессии", - предупредил Грицак.

По его словам, это очень и очень опасно, поэтому стабильность внутри страны и ситуация в районе АТО являются вещами взаимосвязанными.

Напомним, по словам Василия Грицака, российские спецслужбы вербуют представителей украинских патриотических организаций и вводят в их состав своих агентов.