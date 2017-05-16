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Главная » Страна » Киеву срочно нужны волонтеры для пляжного патруля

Киеву срочно нужны волонтеры для пляжного патруля

Киеву срочно нужны волонтеры для пляжного патруля
Иллюстративное фото

На данный момент есть 120 лайфгардов. Нужны еще 130

16.05.17 716
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В Киеве объявили дополнительный набор спасателей в пляжный патруль, который пройдет в июне.

Об этом сообщает "112 Украина".

По словам второго тренера ОО "Пляжный патруль" Евгения Перепелицы, добирать добровольцев планируют совсем скоро.

 "На данный момент есть 120 лайфгардов. Будем добирать в качестве волонтеров. На данный момент мы уже имеем более 15 волонтеров. Ожидаем в течение лета до 130 волонтеров. Мы уже имеем новое снаряжение, аналоги американских и британских служб. Также у нас есть программа тренировок. Она нацелена на повышение командного духа, для сплочения наших лайфгардов и повышения общей физической подготовки", - говорит Перепелица.

Отметим, чтобы записаться в спасатели необходимо зарегистрироваться на сайте "Пляжного патруля". После этого все кандидаты должны будут сдать вступительные нормативы по плаванию и пройти собеседование. Те, кто пройдут эти испытания, прослушают курс Лайфгард академии и после его завершения сдадут тест и получат сертификат. Только после этого можно будет приступать к работе на пляже.

Напомним, купаться в Киеве можно будет после распоряжения Кличко.

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