Киеву срочно нужны волонтеры для пляжного патруля

В Киеве объявили дополнительный набор спасателей в пляжный патруль, который пройдет в июне.

Об этом сообщает "112 Украина".

По словам второго тренера ОО "Пляжный патруль" Евгения Перепелицы, добирать добровольцев планируют совсем скоро.

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"На данный момент есть 120 лайфгардов. Будем добирать в качестве волонтеров. На данный момент мы уже имеем более 15 волонтеров. Ожидаем в течение лета до 130 волонтеров. Мы уже имеем новое снаряжение, аналоги американских и британских служб. Также у нас есть программа тренировок. Она нацелена на повышение командного духа, для сплочения наших лайфгардов и повышения общей физической подготовки", - говорит Перепелица.

Отметим, чтобы записаться в спасатели необходимо зарегистрироваться на сайте "Пляжного патруля". После этого все кандидаты должны будут сдать вступительные нормативы по плаванию и пройти собеседование. Те, кто пройдут эти испытания, прослушают курс Лайфгард академии и после его завершения сдадут тест и получат сертификат. Только после этого можно будет приступать к работе на пляже.

Напомним, купаться в Киеве можно будет после распоряжения Кличко.