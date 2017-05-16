В Украине запретили целый ряд российских телеканалов

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

В частности, в перечне юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры, указаны: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, НТВ-ПЛЮС, Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА", ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ, МОСКВА МЕДИА, РК МЕДИА, Международное информационное агентство "Россия сегодня", Наше Радио.

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В отношении этих компаний применяется:

1) блокирование активов - временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом;

2) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

3) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Также в решении СНБО, которое было введено указом президента от 15 мая, отдельно указываются Телекомпания НТВ, Первый канал. Всемирная сеть, а также телеканалы РТР-Планета, информационный канал Россия-24, входящие в структуру федерального предприятия Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

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Согласно документу, в отношении этих компаний применяются ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Как пишет РБК, указ вводит санкции в отношении в отношении ЗАО "Росбизнесконсалтинг", однако доступ к сайту rbc.ru украинские власти решили не закрывать.

Санкции введены в действие сроком на три года.

Напомним, Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России. Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц. Текст указа предусматривает, в частности, блокировку доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

