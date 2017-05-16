Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Доля программы 1С на бухгалтерском рынке Украины составляет 98%, - эксперты

Доля программы 1С на бухгалтерском рынке Украины составляет 98%, - эксперты

Доля программы 1С на бухгалтерском рынке Украины составляет 98%, - эксперты
112.ua

Пока значимой альтернативы ей нет

16.05.17 525
1000

Доля программы 1С, в отношении которой сегодня были введены санкции, на украинском бухгалтерском рынке составляет 98% и альтернативы этому продукту на украинском рынке пока нет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила налоговый консультант киевского центра развития и поддержки бизнеса Александра Томашевская.

"98% бухгалтерского ПО (программного обеспечения – ред.) занимает 1С. Соответственно, у каждого первого будут проблемы с программами. Альтернативы этому программному обеспечению сейчас нет", - сказала Томашевская.

По ее словам, предложенные альтернативы являются дорогими и не могут справляться со всеми функциями 1С.

По словам главы Совета директоров аудиторской компании "Аксенова и партнеры" GGI Елены Макеевой, дорогие альтернативы являются нефункциональными для ведения налогового учета. Кроме того, бухгалтеров, которые умеют пользоваться альтернативными программами, в Украине единицы.

Она также отметила, что сотрудники налоговых органов не знакомы в большинстве своем с работой альтернативных бухгалтерских программ и не смогут проверять начисление налогов.

"Это все за собой потянет несвоевременную и не в полном объеме уплату налогов в бюджет", - предупредила она.

По словам эксперта, те компании, которые ранее приобрели 1С, пока смогут ею пользоваться.

"Санкции не распространяются на компании, которые ранее приобрели программу. Вопрос станет тогда, когда надо будет обновлять программное обеспечение", - сказала она.

Одним из вариантов дальнейшего ведения бизнеса, по словам Макеевой, может стать использование услуг аутсорсинговых компаний, которые обладают дорогостоящим программным обеспечением.

"Но такая услуга стоит дороже, чем иметь в штате главного бухгалтера. Но, возможно, рост спроса на такую услугу в долгосрочной перспективе сможет удешевить ее в будущем", - сказала она.

Напомним, в Украине запретили бухгалтерскую программу 1С. Эта программа подпадает под действие указа президента о санкциях против российских компаний.

Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против России на год. Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Кремль пригрозил "принципом взаимности" в ответ на введенные Украиной дополнительные санкцииЦукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунамиСюмар: Для блокирования интернет-ресурсов нужна доказательная база и решение суда

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 8542
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 22858
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4041
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 27086
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 30044
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1208
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2036
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 1983
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4704
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2401
  1. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 18853 / 30044
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 8120 / 27086
  3. В Минсоцполитики озвучили планы по повышению минимальной зарплаты 4197 / 4641
  4. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 3674 / 22858
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 3440 / 8542
  6. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 3287 / 3443
  7. Порошенко считает поведение своего сына неуместным 2920 / 28132
  8. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 2826 / 3616
  9. Путина в России может заменить Дюмин 2340 / 2742
  10. Российский дипломат расстрелял свою семью и покончил с собой 2311 / 2526
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 98 / 27086
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 56 / 30044
  3. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 31 / 8542
  4. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 24 / 22858
  5. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 22 / 3443
  6. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 17 / 3616
  7. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 15 / 2565
  8. В Украине выросли тарифы на холодную воду 8 / 2213
  9. Мама миа. Портрет украинской матери 7 / 2280
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 7 / 1440
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.