Доля программы 1С на бухгалтерском рынке Украины составляет 98%, - эксперты

Пока значимой альтернативы ей нет

Доля программы 1С, в отношении которой сегодня были введены санкции, на украинском бухгалтерском рынке составляет 98% и альтернативы этому продукту на украинском рынке пока нет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила налоговый консультант киевского центра развития и поддержки бизнеса Александра Томашевская.

"98% бухгалтерского ПО (программного обеспечения – ред.) занимает 1С. Соответственно, у каждого первого будут проблемы с программами. Альтернативы этому программному обеспечению сейчас нет", - сказала Томашевская.

По ее словам, предложенные альтернативы являются дорогими и не могут справляться со всеми функциями 1С.

По словам главы Совета директоров аудиторской компании "Аксенова и партнеры" GGI Елены Макеевой, дорогие альтернативы являются нефункциональными для ведения налогового учета. Кроме того, бухгалтеров, которые умеют пользоваться альтернативными программами, в Украине единицы.

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Она также отметила, что сотрудники налоговых органов не знакомы в большинстве своем с работой альтернативных бухгалтерских программ и не смогут проверять начисление налогов.

"Это все за собой потянет несвоевременную и не в полном объеме уплату налогов в бюджет", - предупредила она.

По словам эксперта, те компании, которые ранее приобрели 1С, пока смогут ею пользоваться.

"Санкции не распространяются на компании, которые ранее приобрели программу. Вопрос станет тогда, когда надо будет обновлять программное обеспечение", - сказала она.

Одним из вариантов дальнейшего ведения бизнеса, по словам Макеевой, может стать использование услуг аутсорсинговых компаний, которые обладают дорогостоящим программным обеспечением.

"Но такая услуга стоит дороже, чем иметь в штате главного бухгалтера. Но, возможно, рост спроса на такую услугу в долгосрочной перспективе сможет удешевить ее в будущем", - сказала она.

Напомним, в Украине запретили бухгалтерскую программу 1С. Эта программа подпадает под действие указа президента о санкциях против российских компаний.

Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против России на год. Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.