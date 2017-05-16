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Главная » Страна » Ryanair на 1,5 месяца раньше начнет полеты Львов-Мемминген
Ryanair на 1,5 месяца раньше начнет полеты Львов-Мемминген
Фото из открытых источников

Ryanair на 1,5 месяца раньше начнет полеты Львов-Мемминген

Лоукостер объяснил свое решение высоким спросом со стороны украинских клиентов

16.05.17 752
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Авиакомпания лоукостер Ryanair перенесла открытие рейсов из Львова в немецкий город Мемминген, расположенный в 116 км от Мюнхена, с 29 октября на 6 сентября, сообщает avianews.com.

Свое решение лоукостер объяснил высоким спросом со стороны украинских клиентов.

Полеты предполагается выполнять с запланированной изначально частотой - два раза в неделю. Новые рейсы уже внесены в расписание Ryanair, однако продажа билетов на них пока не открыта. Минимальная цена билета в одну сторону в рамках распродажи составит 20 евро за перелет в одну сторону.

Напомним, Ryanair уже в третий раз переносит открытие рейсов из Украины на более ранний срок. Изначально авиакомпания решила начать полеты на линии Львов-Берлин с сентября, а не ноября, как планировалось изначально. Затем авиакомпания перенесла с конца октября на начало сентября открытие рейсов из Киева и Львова в лондонский аэропорт Станстед.

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