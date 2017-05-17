Охранять финал Кубка Украины будет почти 2 тысячи правоохранителей

Правопорядок на финальном матче Кубка Украины по футболу между киевским Динамо и донецким Шахтером, который состоится 17 мая в 21:00 на стадионе "Металлист" в Харькове, будут охранять 2000 работников Нацполиции и курсанты вузов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко пообещал умереть на поле в Харькове
Дополнительно 200 работников патрульной полиции будут обеспечивать охрану порядка возле стадиона.
Ожидается, что матч посетят около 38 000 болельщиков.
Напомним, в финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ювентус".