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Главная » Страна » Частный сектор сможет использовать программу 1С, - СБУ
Запрет российских сайтов

Частный сектор сможет использовать программу 1С, - СБУ

Частный сектор сможет использовать программу 1С, - СБУ
Иллюстративное фото

Использование российской бухгалтерской программы украинскими государственными компаниями недопустимо

17.05.17 936
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Представитель СБУ Юлия Лапутина заявила, что частный сектор сможет использовать программу 1С, которая попала в украинский санкционный список.

В то же время, по ее словам, использование этой программы государственными компаниями недопустимо, сообщает Громадське.

"Мы уже больше года предупреждали об опасности предоставления персональных данных российским социальным сетям. Относительно 1С - они монополист рынка, бизнеса, будет неудобно переходить, но все обновления идут через российские серверы, все собранные данные могут быть использованы для подрыва украинской экономики. Для государственных компаний ее использование недопустимо. Но мы не можем заставить частный сектор отказаться", - отметила Лапутина.

Она также добавила, что сейчас все государственные предприятия пользуются этой программой.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

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