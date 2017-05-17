Там не получили официального обращения об организации видеодопроса Януковича

Ростовский областной суд не будет организовывать видеоконференцию для допроса беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене. Об этом говорится ответе суда.

В ответе суд ссылается на 5 статью Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Исходя из статьи, запрашиваемая сторона (Оболонский районный суд Киева, в производстве которого находится дело Януковича, - ред.) не отправила официальное обращение о предоставлении международной правовой помощи.

Сообщается, что после получения Ростовским судом обращения, оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

По словам Кравченко, поскольку Янукович не признает своей вины по делу о государственной измене, обвинение будет просить суд высшую меру наказания за его преступление - пожизненное заключение.