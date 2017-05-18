Госдеп раскритиковал решение Киева наложить санкции на российские сайты

Государственный департамент США сделал заявление относительно запрета в Украине российских сайтов, включая "ВКонтакте", "Яндекс" и "Одноклассники".

Как сообщает Голос Америки, Госдеп раскритиковал решение украинских властей наложить санкции на российские сайты.

"Нет сомнения, что подконтрольные России масс-медиа пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включительно с Украиной, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее, свобода слова - ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы", - отметил представитель Госдепа.

По его словам, ведомство постоянно вовлечено в дискуссии с правительством Украины о важности поддержки свободы слова.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.