Киевстар отчитался о блокировке российских сайтов

Крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар" доложил о блокировке доступа пользователей ко всем попавшим в список санкций российским сайтам.
"Доступ ко всем попавшим в список санкций российским сайтам заблокирован", - отметили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.
В пресс-службе Vodafone-Украина агентству уточнили, что на данный момент оператором заблокированы крупнейшие российские сайты, попавшие под санкции, в частности, сервисы "Mail.ru" и социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".
В пресс-службе lifecell сообщили, что планируют заблокировать запрещенные сайты 18 мая.
Напомним, Госдеп раскритиковал решение Киева наложить санкции на российские сайты.